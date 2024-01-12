Москва онлайн покажет Кубок чемпионов по сноуборду



13 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Кубок чемпионов по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, который пройдет на территории спортивного комплекса "Воробьевы горы". Мероприятие организовано при поддержке департамента спорта города Москвы и министерства спорта РФ.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Ирана, Казахстана и Японии. В числе спортсменов от нашей страны будут выступать двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр Дмитрий Логинов, двукратная чемпионка мира, участница Олимпийских игр София Надыршина.

Смотрите прямую трансляцию 13 января в 19:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.