Москва онлайн покажет урок по сноуборду от мастера спорта Павла Харитонова

Фото: предоставлено Павлом Харитоновым

Для любителей зимних видов спорта и активного образа жизни в столице открылись горнолыжные склоны. 12 декабря Москвы онлайн расскажет о правилах посещения, пообщается с посетителями и спортсменами.

Не пропустите трансляцию мастер-класса по сноуборду, который специально для наших зрителей проведет мастер спорта по сноуборду, участник Олимпийских игр в Сочи, призер чемпионатов России Павел Харитонов.

Смотрите трансляцию 12 декабря в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.