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Лондонский "Челси" сыграет с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В 2012 году эти команды встречались на полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел "Челси", впоследствии завоевавший главный трофей европейского клубного футбола.

Другой испанский клуб – мадридский "Реал" – в противостоянии за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сразится с французским "Пари Сен-Жермен". Чемпион Италии "Ювентус" поспорит за место в восьмерке сильнейших с лондонским "Тоттенхэмом".

Также по итогам жеребьевки были сформированы следующие пары: "Базель" (Швейцария) – "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия), "Бешикташ" (Турция) – "Бавария" (Германия), "Севилья" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина) – "Рома" (Италия), сообщает "Газета.ру".

Двухматчевые противостояния начнутся 13/14 и 20/21 февраля. Ответные встречи будут сыграны 6/7 и 13/14 марта.