Комиссия спортсменов ОКР попросит МОК пересмотреть решение по Олимпиаде-2018

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России планирует попросить президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и исполком МОК пересмотреть решение о допуске россиян к Олимпиаде 2018 года в индивидуальном порядке под нейтральным флагом. Об этом заявила председатель комиссии Софья Великая.
"Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о решении россиян участвовать в Олимпиаде. Это заявление мы отдадим на рассмотрение членам олимпийского собрания, которое состоится завтра, – цитирует Великую "Интерфакс". – Также мы подготовили обращение к Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение, принятое МОК, о том, чтобы россияне участвовали в Играх без флага и гимна".
Обращение также содержит просьбу пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации спортсменов по рекомендации комиссии Освальда. Великая обратила внимание на то, что некоторые атлеты уже отбыли дисквалификацию ранее и могут по правилам МОК участвовать в соревнованиях.
"Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет", – заключила Великая.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 5 декабря. Также организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.
Спортсменам, которые не были уличены в допинге, разрешили выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Некоторые команды уже приняли решение, что готовы участвовать в соревнованиях на условиях МОК.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: