Комиссия спортсменов ОКР попросит МОК пересмотреть решение по Олимпиаде-2018

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России планирует попросить президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и исполком МОК пересмотреть решение о допуске россиян к Олимпиаде 2018 года в индивидуальном порядке под нейтральным флагом. Об этом заявила председатель комиссии Софья Великая.

"Комиссия подготовила заявление от спортсменов, в котором говорится о решении россиян участвовать в Олимпиаде. Это заявление мы отдадим на рассмотрение членам олимпийского собрания, которое состоится завтра, – цитирует Великую "Интерфакс". – Также мы подготовили обращение к Томасу Баху и исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение, принятое МОК, о том, чтобы россияне участвовали в Играх без флага и гимна".

Обращение также содержит просьбу пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации спортсменов по рекомендации комиссии Освальда. Великая обратила внимание на то, что некоторые атлеты уже отбыли дисквалификацию ранее и могут по правилам МОК участвовать в соревнованиях.

"Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет", – заключила Великая.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 5 декабря. Также организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Спортсменам, которые не были уличены в допинге, разрешили выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Некоторые команды уже приняли решение, что готовы участвовать в соревнованиях на условиях МОК.