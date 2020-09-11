В столице впервые пройдет спортивное мероприятие "Московская акватория"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивное мероприятие "Московская акватория" впервые пройдет на Водоотводном канале 19 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Принять в нем участие может любой желающий. Онлайн-регистрация уже открыта. Начнется мероприятие в 11:00 на Болотной набережной. В столичном департаменте транспорта пообещали, что если событие окажется востребованным, его будут проводить регулярно.

"Водными видами спорта в Москве увлекаются около миллиона человек – мы поддерживаем активные виды спорта и хотим, чтобы как можно больше москвичей принимали участие в подобных мероприятиях", – подчеркнули в ведомстве.

Гости "Московской акватории" увидят выступления и трюки на аквабайках, гидроциклах и флайбордах. Также пройдет SUP-парад, SUP-заезды любителей и сильнейших российских райдеров. Спортивные магазины представят свои стенды с новинками.

Сапсерферы (речь идет о водном виде спорта с использованием доски и весла) пройдут 4,5 километра по Водоотводному каналу в историческом центре Москвы.

В мероприятии примут участие свыше 500 спортсменов, а также около 20 клубов столицы и других регионов России. Самые креативные участники парада получат призы в номинации "Лучший костюм".

Ранее городских райдеров, фрираннеров, bmx-байкеров, скейтеров пригласили принять участие в чемпионате среди уличных спортсменов Urban Battle. Новый проект для экстремалов запустил оператор Tele2. Подать заявку могут одиночные участники и команды от трех до пяти человек. При этом им необязательно быть абонентами Tele2.

У столичных спортсменов, прошедших отборочный тур, появится возможность сразиться не только с соперниками Московского региона, но и представить свои заезды на федеральном уровне: уличные состязания развернутся в восьми городах России. Сбор заявок на участие продлится до 14 сентября, а съемки заездов пройдут до конца сентября.

