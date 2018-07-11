Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ-2018, передает РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Кремля, сразу после полуфинальной встречи между сборными Франции и Бельгии президент России позвонил французскому президенту.
Путин тепло поздравил Эмануэля Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды и выходом в финал чемпионата мира.
Также Путин поприветствовал по телефону короля Бельгии Филиппа. Российский лидер лестно отозвался о бельгийской сборной, отметив, что на протяжении всего турнира команда демонстрировала высококлассный футбол.
Король Бельгии и президент Франции наблюдали за игрой своих команд со стадиона в Санкт-Петербурге.
В полуфинале чемпионата мира французская сборная со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии. На 51-й минуте решающий гол забил защитник Самюэль Юмтити. В финале французы встретятся с победителем пары Англия – Хорватия. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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