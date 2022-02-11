Москва онлайн покажет Всероссийскую лыжную гонку "Лыжня России – 2022"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

12 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Всероссийскую лыжную гонку "Лыжня России – 2022". Вы увидите преодоление дистанции в пять километров мужчинами и женщинами, а также награждение победителей.

Самая первая "Лыжня России" состоялась в 1982 году. Тогда это мероприятие было очень трудным – 60 километров могли пробежать только хорошо подготовленные атлеты. В наши дни участвовать могут все. Две самые популярные дистанции – пять и десять километров. Для детей предусмотрена трасса в 500 метров.

Смотрите прямую трансляцию 12 февраля в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.