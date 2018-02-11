Канадский лыжник рассказал, как россиянин Спицов обогнал его на финише

11 февраля 2018, 13:27
Фото: ТАСС/Nathan Denette/PA Images
Канадский лыжник Алекс Харви прокомментировал выступление Дениса Спицова в скиатлоне на ОИ-2018. Россиянин, хотя и упал в начале гонки, смог финишировать четвертым, уступив лишь трем представителям Норвегии.
"Я считаю, что Денис − "чистый" спортсмен. С удовольствием пожму ему руку. И он убил меня на финише, а я сдулся", − цитирует Харви РИА Новости.
Харви также выразил недоумение по поводу отсутствия на Играх Сергея Устюгова.
"Я не знаю, почему не пригласили Устюгова на Олимпиаду. Те ребята, которые были упомянуты в докладе Макларена, я считаю, не должны быть здесь", − подчеркнул лыжник из Канады. "Что касается Сергея, то его имя никогда не фигурировало в нем", − заявил Харви.
10 февраля шорт-трекист Семен Елистратов принес сборной спортсменов из России первую олимпийскую медаль. Как подчеркнул президент ОКР Александр Жуков, завоевать медаль в первый день Олимпиады крайне важно, так как это улучшает настрой спортсменов.
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