Российский шорт-трекист Елистратов завоевал медаль на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Шорт-трекист Семен Елистратов принес сборной спортсменов из России первую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Он завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.

Результат Елистратова в финале – 2 минуты 10,687 секунды, передает РИА Новости. Таким образом, он занял третье место. Другие россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли выйти в полуфинал соревнований.

Победа же досталась корейцу Лим Хе Чуну. Он установил новый олимпийский рекорд – 2 минуты 10,485 секунды. Серебро получил голландец Шинке Кнегт – 2 минуты 10,555 секунды.

Елистратов является чемпионом мира 2015 года на дистанции 1500 метров, на домашней Олимпиаде в Сочи он победил в эстафете.

По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, завоевать медаль в первый день Игр было важно. Он считает, что это дает настроение и дополнительный настрой спортсменам из России.

"Семен Елистратов – большой молодец. Он очень хороший парень, я его очень люблю, он молодец", – подчеркнул Жуков и поздравил спортсмена с победой.

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