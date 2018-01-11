Билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве распроданы на 70%

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет на столичной арене "Мегаспорт" с 15 по 21 января, проданы на 70 процентов.

По словам гендиректора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александра Полинского, "билеты продаются хорошо", но у болельщиков еще остается возможность их приобрести, сообщает ТАСС.

Последний раз чемпионат Европы по фигурному катанию проводился в Москве в 1965 году. В 1970 и 1990 континентальное первенство принимал Ленинград.