"Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром"

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Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра проходила на стадионе "РЖД Арена".

Счет на 41-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Через несколько минут гости сравняли счет. В компенсированное к первому тайму время отличился Маркус Берг.

Во втором тайме не было голов.

В итоге после 16 матчей "Локомотив" набрал 31 очко и сейчас находится на втором месте в турнирной таблице. "Краснодар" с 30 баллами делит 3-5 места с ЦСКА и "Ростовом".

Ранее "Локомотив" уступил "Ювентусу" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве, на "РЖД Арене", и завершилась со счетом 1:2.

