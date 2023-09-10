Глава ОКР не вошел в состав комиссии МОК по олимпийской программе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не был включен в состав комиссии Международного олимпийского комитета по олимпийской программе. Об этом свидетельствуют списки, опубликованные на сайте МОК.

Впервые Поздняков вошел в состав комиссии еще в 2019 году. В 2022-м он также числился в списках. По данным портала Inside the Games, главу ОКР заменили первым вице-президентом Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэном. Из списков следует, что это единственное изменение в составе органа, который состоит из 24 человек.

Помимо этого, экс-глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин также не попал в состав комиссии по маркетингу, а бывший генсек ОКР Анастасия Давыдова – комиссии по олимпийскому образованию.

В начале сентября стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов МОК. Она является членом органа с 2016 года.