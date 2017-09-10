Московское "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичное "Динамо" сыграло в ничью с питерским "Зенитом" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе в Химках, завершилась со счетом 0:0.

Бело-голубые идут на 11-м в турнирной таблице, Зенит" удерживает лидерство, опережая "Локомотив" на два балла.

В следующем туре "Динамо" 15 сентября на выезде встретится с тульским "Арсеналом", "Зенит" 18 сентября примет в Санкт-Петербурге "Уфу".