Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Бывший футболист ЦСКА Роман Еременко перешел в "Спартак". Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.
"Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Романом Еременко", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу, 10 августа, перед началом тренировки в Тарасовке генеральный директор футбольного клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили Еременко игровую майку. Спортсмен будет выступать под номером 26.
Ранее сообщалось также, что московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с нападающим сборной России Федором Смоловым.
С 2015 года 28-летний футболист выступал за "Краснодар". Ранее в СМИ появились сообщения, что клуб готов расстаться со Смоловым, но не менее чем за десять миллионов евро. В контракте спортсмена нет опции выкупа, так что футбольный клуб может назначать за него любую цену.
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