УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы политический лозунг

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) потребовал от сборной Украины убрать с формы для Евро-2020 надпись "Героям слава". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований UEFA", – говорится в сообщении.

Ранее UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.

Кроме того, на одежде украинских спортсменов спрятан националистический лозунг, состоящий из фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Российский футбольный союз направил UEFA письмо, в котором выразил недовольство политическим посылом, который несет в себе дизайн формы сборной Украины.