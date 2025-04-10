Министр спорта выступил за возвращение пива на стадионы РФ

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Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поддержал идею возвращения пива на спортивные стадионы.

"Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления, и люди, которые приходят на стадион, – они не спортсмены, они болельщики", – отметил министр в эфире радио "Серебряный дождь".

Дегтярев добавил, что вырученные с продажи пива средства можно направить на развитие спорта в стране, а также содержание стадионов и других спортивных объектов. При этом, по его словам, межведомственная работа по этой теме "идет вяло".

Ранее Минфин России поддержал предложение, согласно которому на стадионах можно будет продавать пиво. При этом замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что есть некоторые ведомства, которые выступают против этой инициативы. По его словам, окончательный вердикт остается за кабмином.