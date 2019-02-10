Россияне обыграли чехов в матче хоккейного Евротура

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче третьего этапа Евротура. Игра проходила в Швеции, в Стокгольме.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу россиян.

Дубль оформил Андрей Кузьменко (на 35 и 40 минутах). Еще одну шайбу забросил Александр Кадейкин (54 минута). У чехов отличился Томаш Зогорна (29 минута).

Таким образом, сборная России набрала 5 очков в трех матчах. Сейчас россияне занимают второе место, уступая чехам у которых 6 очков (они досрочно обеспечили себе победу на этапе).

Ранее сборная России по хоккею проиграла команде Швеции во втором матче шведского этапа Евротура.