Форма спортсменов РФ на ОИ-2018 будет содержать национальные элементы

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что форма для российских спортсменов, которые выступят на Играх под нейтральным флагом, будет содержать национальные элементы.

"Этот вопрос будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она (форма – прим. ред.) будет в России. Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы", – сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.

12 декабря на собрании олимпийцев будет принято окончательное решение о том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду.