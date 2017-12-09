Форма спортсменов РФ на ОИ-2018 будет содержать национальные элементы

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что форма для российских спортсменов, которые выступят на Играх под нейтральным флагом, будет содержать национальные элементы.
"Этот вопрос будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она (форма – прим. ред.) будет в России. Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы", – сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
12 декабря на собрании олимпийцев будет принято окончательное решение о том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: