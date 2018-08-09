Путин поручил проработать передачу футбольным клубам стадионов ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин поручил правительству и местным властям проработать механизм передачи профессиональным футбольным клубам стадионов с учетом обеспечения их самоокупаемости к 2024 году, сообщается на сайте Кремля.

Президент дал поручение после совместного заседания совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018".

Помимо этого, глава государства распорядился о разработке программ развития туризма в городах, принимавших матчи ЧМ-2018. Мероприятия органы власти должны представить до 30 мая 2019 года.

Во всех населенных пунктах также разработают механизмы финансирования физкультуры и спорта, включая организацию крупных общероссийских и международных мероприятий с привлечением средств из внебюджетных источников. Концепцию представят до 1 октября 2018 года.

До 10 сентября 2018 года правительству поручили проработать вопрос о налоговом вычете за оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

К октябрю 2018 года будут подготовлены и внесены в Госдуму документы, закрепляющие правовые основы подготовки и проведения в России матчей чемпионата Европы UEFA 2020.

Планируется расширить мероприятия по дальнейшей эксплуатации FAN ID. На эти цели правительство должно будет найти средства с 2019 года. Сейчас паспорт болельщиков служит заменой визы для туристического въезда в страну.

Предложения по оптимизации условий въезда и выезда в РФ должны будут подготовить МИД, МВД, Минокомсвязь и ФСБ РФ. Срок разработки проекта – до 15 декабря 2018 года.

Чемпионат мира по футболу завершился в России 15 июля. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Ранее кабмин РФ принял решение о том, как будет использоваться наследие турнира.