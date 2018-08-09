Путин поручил проработать передачу футбольным клубам стадионов ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин поручил правительству и местным властям проработать механизм передачи профессиональным футбольным клубам стадионов с учетом обеспечения их самоокупаемости к 2024 году, сообщается на сайте Кремля.
Президент дал поручение после совместного заседания совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018".
Помимо этого, глава государства распорядился о разработке программ развития туризма в городах, принимавших матчи ЧМ-2018. Мероприятия органы власти должны представить до 30 мая 2019 года.
Во всех населенных пунктах также разработают механизмы финансирования физкультуры и спорта, включая организацию крупных общероссийских и международных мероприятий с привлечением средств из внебюджетных источников. Концепцию представят до 1 октября 2018 года.
До 10 сентября 2018 года правительству поручили проработать вопрос о налоговом вычете за оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
К октябрю 2018 года будут подготовлены и внесены в Госдуму документы, закрепляющие правовые основы подготовки и проведения в России матчей чемпионата Европы UEFA 2020.
Планируется расширить мероприятия по дальнейшей эксплуатации FAN ID. На эти цели правительство должно будет найти средства с 2019 года. Сейчас паспорт болельщиков служит заменой визы для туристического въезда в страну.
Предложения по оптимизации условий въезда и выезда в РФ должны будут подготовить МИД, МВД, Минокомсвязь и ФСБ РФ. Срок разработки проекта – до 15 декабря 2018 года.
Чемпионат мира по футболу завершился в России 15 июля. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Ранее кабмин РФ принял решение о том, как будет использоваться наследие турнира.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: