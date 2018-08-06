Кабмин РФ утвердил концепцию наследия ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Кабмин РФ принял решение о том, как будет использоваться наследие ЧМ-2018, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Работу над концепцией провели по поручению президента РФ.
"Сегодня эта концепция принята и подписана премьером-министром", – цитирует зампреда кабмина Ольгу Голодец ТАСС.
По ее словам, 12 построенных и отремонтированных к мундиалю стадионов следует использовать по их прямому назначению, отметила вице-премьер. Десять спортивных арен уже обладают своими командами, "Фишт" в Сочи подбирает подходящий клуб, а "Лужники" будут принимать крупные и значимые матчи.
Голодец также рассказала, что 64 площадки для футбола передадут спортивным школам. Помимо этого, в России создадут еще 30 детских футбольных центров. По ее словам, РФС ищет способ укрепить и распространить лучшие методики для занятий футболом с детьми и способы поддержать детских тренеров.
В целом наследие ЧМ послужит росту доступности массовых занятий футболом. "И также это серьезный вклад в развитие профессионального спорта, потому что качество новых стадионов, тренировочные базы наших команд сегодня создают все условия для нового качества игры", – подытожила она.
Чемпионат мира по футболу завершился в России 15 июля. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. О том, что наследие турнира должно эффективно использоваться в конце июня заявил Владимир Путин.
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