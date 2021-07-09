На сайте по поиску работы появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
На сайте сервиса по поиску работы SuperJob появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу. Соискателю обещают работу в дружном коллективе и высококонкурентную белую зарплату.
В качестве основной обязанности указана организация поездки в Катар в ноябре – декабре 2022 года сроком минимум на три недели.
Среди требований, предъявляемых к новому тренеру национальной сборной, – опыт работы на аналогичной должности от трех лет, а также опыт управления коллективом от 25 человек, умение мотивировать команду и работать с продвинутой статистикой. Также специалисту необходимо уметь работать с золотым активом.
За все это, помимо зарплаты выше, чем в аналогичных европейских компаниях, и дружного коллектива, работодатель обещает гибкий график работы, регулярные командировки, офис в центре Москвы и коворкинг в Новогорске.
8 июля Российский футбольный союз сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Новый специалист должен будет заняться подготовкой национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.
Как уточнил президент РФС Александр Дюков, соответствующее решение было принято совместно с самим Черчесовым.
Черчесов покинул пост тренера сборной России по футболу
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