На сайте по поиску работы появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На сайте сервиса по поиску работы SuperJob появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу. Соискателю обещают работу в дружном коллективе и высококонкурентную белую зарплату.

В качестве основной обязанности указана организация поездки в Катар в ноябре – декабре 2022 года сроком минимум на три недели.

Среди требований, предъявляемых к новому тренеру национальной сборной, – опыт работы на аналогичной должности от трех лет, а также опыт управления коллективом от 25 человек, умение мотивировать команду и работать с продвинутой статистикой. Также специалисту необходимо уметь работать с золотым активом.

За все это, помимо зарплаты выше, чем в аналогичных европейских компаниях, и дружного коллектива, работодатель обещает гибкий график работы, регулярные командировки, офис в центре Москвы и коворкинг в Новогорске.

8 июля Российский футбольный союз сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Новый специалист должен будет заняться подготовкой национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Как уточнил президент РФС Александр Дюков, соответствующее решение было принято совместно с самим Черчесовым.

