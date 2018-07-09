Останкинская телебашня проведет международный забег на высоту 337 метров

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Международный забег на высоту 337 метров состоится в Останкинской телебашне в субботу, 21 июля. В спортивном мероприятии примут участие легкоатлеты из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии, Польши, Словакии, Италии, Мексики, Грузии и России.
"В соревновании примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров", – рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Московский региональный центр".
Россию в соревновании представит Валентин Карзанов, который ранее занял второе место на международном вертикальном забеге на небоскреб в Дубае.
Марафон начнется в 11:00 утра. Болельщики смогут наблюдать за происходящим в бесплатной фан-зоне с медиаэкраном, местами для отдыха и напитками. Там же все желающие смогут принять участие в мастер-классах по спортивным танцам. Кроме того, болельщики получат флаеры на посещение смотровой площадки телебашни со скидкой 10 процентов.
Последний действующий рекорд по забегу на Останкинскую телебашню установила российская спортсменка Татьяна Шейгас. Она преодолела марафон за 11 минут 55 секунд.
Ранее стала известна дата проведения самого массового забега в России. "Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября.
Участники традиционно пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду и вдоль Кремля. По пути они увидят многие достопримечательности столицы, в том числе Большой Театр, храм Христа Спасителя, Москву-Сити.
На официальном сайте акции уже открыта регистрация. Подтвердить свое участие в марафоне можно до 23 августа. Также зарегистрироваться можно будет на Спортивной выставке 21 и 22 сентября при наличии свободных мест.
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