Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"23 сентября пройдет самый массовый забег России – "Московский марафон". 42 километра и 10 километров по самому центру столицы", – говорится в сообщении.

Участники забега пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду и вдоль Кремля. По пути они увидят многие достопримечательности столицы, в том числе Большой Театр, храм Христа Спасителя, Москву-Сити и т.д.

На официальном портале акции уже открыта регистрация. Подтвердить свое участие в марафоне можно до 23 августа. Также зарегистрироваться можно будет на Спортивной выставке 21 и 22 сентября при наличии свободных мест.