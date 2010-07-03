IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены.
"Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена", – цитирует ТАСС главу рабочей группы IAAF Руне Андерсена, который выступил на специальной пресс-конференции.
Он отметил, что вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые бы могли доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.
Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов. В их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).
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