Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

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Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин одержал победу над канадцем Стивом Роллсом. Рейтинговый поединок промежуточной весовой категории до 74,4 килограмма прошел в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Бой завершился нокаутом в четвертом раунде, когда Головкин нанес Роллсу мощный удар в челюсть.

"Я словно новорожденный! Надеюсь, всем понравился бой. Спасибо за поддержку. После пару неплохих раундов в его исполнении я решил, что надо все это заканчивать", – сказал Головкин после боя.

Головкин впервые вышел на ринг после того, как в сентябре 2018 года проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 килограмма.

