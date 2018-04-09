Олимпийский чемпион по биатлону Свендсен объявил о завершении карьеры

09 апреля 2018, 12:44
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен − четырехкратный чемпион ОИ и обладатель Кубка мира по биатлону − объявил о завершении спортивной карьеры, передает телеканал NRK.
"Мне понадобилось некоторое время после завершения Олимпиады, чтобы принять данное решение. Я думал, что во мне вновь проснется соревновательный азарт", − пояснил спортсмен на пресс-конференции. По его словам, он решил завершить карьеру, так как у него нет достаточной мотивации, чтобы продолжить идти прежним путем. "Это оказалось немного сложнее, чем я себе представлял", − признался Свендсен.
В этом сезоне 32-летний норвежец стал 24-м в общем зачете Кубка мира, а на Олимпиаде в Пхенчхане выиграл бронзу в масс-старте и две серебряных медали в мужской и смешанной эстафетах.
Эмиль Хегле Свендсен признан одним из наиболее титулованных биатлонистов в истории. За годы своей спортивной карьеры он восемь раз завоевывал медали Олимпийских игр, причем четыре раза стал олимпийским чемпионом. Так, в 2014 году в Сочи он победил в масс-старте и смешанной эстафете.
Отмечается, что по количеству олимпийских побед Свендсен уступает лишь своему именитому соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену и французскому биатлонисту Мартену Фуркаду.
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