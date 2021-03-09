Власти Японии не будут приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду

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Правительство Японии не собирается приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

На следующей неделе это решение утвердят на совместном заседании правительства Японии, властей Токио, организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Сейчас в Японии действует запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира из-за обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса. Запрет действует до 21 марта. При этом местные СМИ сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам.

Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, постоянно проживающие в Японии.

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.

Спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии. Также им придется максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой и вести план своих действий.

Спортсменам запретят посещать соревнования в качестве зрителей. За две недели до поездки в Токио атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

МОК рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году. Прорабатываются иммиграционные правила, санитарные нормы для Олимпийской деревни, а также возможности для быстрого тестирования на коронавирус и проблема допуска болельщиков на соревнования.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

