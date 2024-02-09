Москва онлайн покажет первый "Московский лыжный марафон"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

11 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый "Московский лыжный марафон" серии Russialoppet. Он войдет в календари Суперкубка, Кубка Команд, а также проекта "Лаки Лузер". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и участниками марафона.

Маршрут мероприятия пройдет по полям и лесам Теплостанской возвышенности на юге столицы России. Принять участие в марафоне смогут все желающие в возрасте от 17 лет. Дистанция основного маршрута составит 51 километр, а двух забегов-спутников – 34 и 17 километров.

Смотрите прямую трансляцию 11 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.