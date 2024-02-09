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09 февраля, 15:11

События

Москва онлайн покажет гонку "Лыжня России"


10 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как в столице проходит самая массовая лыжная гонка страны – "Лыжня России".

Мероприятие проводится с 1982 года по всей стране. Каждый год на старт выходят более 500 тысяч человек. В мероприятии принимают участие профессионалы и любители всех возрастов.

Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками, узнает, как они готовились и где тренировались.

Смотрите прямую трансляцию 10 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортМосква онлайн
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