Москва онлайн покажет массовую гонку "Лыжня России"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

11 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть самую массовую лыжную гонку "Лыжня России". Мероприятие проводится ежегодно и объединяет тысячи участников, в числе которых профессионалы и любители самых разных возрастов. Минимальный возраст для участия – 9 лет. Спортсмены будут соревноваться на двух дистанциях – 1 километр и 10 километров.

Наш корреспондент посетит церемонию открытия, пообщается с участниками и узнает, как они готовились к соревнованию.

Смотрите прямую трансляцию 11 февраля в 09:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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