Москва примет Клубный Мундиалито по пляжному футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 27 по 30 октября пройдет престижный турнир по пляжному футболу Клубный Мундиалито – 2021. Матчи состоятся на "ЦСКА Арене" в "Парке легенд".
В столице Клубный Мундиалито пройдет в третий раз подряд. От России за главный трофей соревнований будут бороться столичные "Локомотив" и "Спартак". В турнире также примут участие победитель двух предыдущих розыгрышей португальская "Брага", испанский "Леванте", бразильский "Васко да Гама" и "Токио Верди" из Японии. Кроме того, на Мундиалито дебютируют парагвайский "Насьональ" и "Динамо Минск" из Белоруссии.
Матчи группового этапа намечены на 27–29 октября. А 30 октября состоятся противостояния за седьмое, пятое и третье места, а также финал турнира.
Впервые клубный чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 2011 году в бразильском Сан-Паулу. На прошлом Клубном Мундаилито в Москве португальская "Брага" в финале обыграла московский "Спартак". Третье место завоевал столичный "Локомотив", переиграв японский "Токио Верди".
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