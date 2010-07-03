В УЕФА рассказали о ценовой программе Евро-2020

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Минимальная стоимость билетов на чемпионат Европы 2020 года составит 50 евро, рассказал исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.

"Покупку билетов на 47 из 51 матча сможет позволить себе почти каждый. Но чем ближе к завершению турнира, тем выше будет цена", – цитирует Каллена RT.

Он также отметил, что поскольку полуфинальные встречи и финал пройдут в Лондоне, спрос на них будет велик.

Цена самого дешевого билета на финал турнира составит чуть меньше 100 евро. Он уточнил, что даже самые дешевые места на любом из стадионов Евро-2020 предложат хороший обзор на поле.

Ранее Каллен заявил, что ради избежания проблем с логистикой все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020.