ЦСКА обыграл "Краснодар" в 29-м туре РПЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Столичный ЦСКА прервал трехматчевую безвыигрышную серию в Российской премьер-лиги (РПЛ), сумев одолеть "Краснодар" в матче 29-го тура.
Игра прошла в Москве на "ВЭБ-Арене" и закончилась со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". Голы у ЦСКА забили Эджуке (32-я минута), Федор Чалов (56) и Марио Фернандес (69). У гостей смог отличиться Виктор Классон (26).
Таким образом, армейцы набрали 50 очков и, одержав первую победу с 12 апреля, занимают 6-е место. Краснодар занимает 11-е место, имея в активе 38 очков.
Ранее петербургский "Зенит", досрочно оформивший чемпионство в предыдущем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), сыграл вничью с "Уфой". Матч 29-го тура РПЛ прошел в Уфе и завершился с нулевым счетом. Чемпионы могли выйти вперед в концовке первого тайма, однако нападающий "Зенита" Сердар Азмун не смог реализовать пенальти на 45-й минуте встречи.
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