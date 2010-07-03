Около тысячи человек обеспечат безопасность на матче "Локомотив" – "Рубин"

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

За порядком на матче чемпионата России по футболу "Локомотив" – "Рубин" 10 мая будут следить около тысячи человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Среди них около 600 сотрудников полиции и Росгвардии и около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

Стадион в Черкизове с прилегающей территорией обследуют кинологи со служебными собаками, а также сотрудники инженерных подразделений Росгвардии и представители МЧС.

Встреча в рамках 28-го тура начнется в 19:00.

В прошлом туре московский "Локомотив" потерпел поражение от тульского "Арсенала". Встреча, состоявшаяся в Туле, завершилась победой хозяев – 2:0.