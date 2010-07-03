Ковальчук назначен капитаном сборной России на чемпионате мира

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России на будущем чемпионате мира, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

Ассистентами Ковальчука выступят Сергей Плотников (СКА), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон"). Об этом сообщает ТАСС.

Ковальчук дважды был капитаном национальной сборной на чемпионатах мира. Это было в 2010 и 2015 годах. Также он возглавлял команду Олимпийских атлетов из России на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее 8 мая Федерация хоккея России опубликовала список игроков, заявленных на чемпионат мира этого года, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.