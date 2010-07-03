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11:50

Стал известен состав сборной России по хоккею на чемпионате мира

спорт

11:50

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав игроков на предстоящем чемпионате мира – 2019 в Братиславе. Список игроков приведен на сайте ФХР.

Окончательную заявку из 25 человек назовут в Братиславе, уточняет федерация.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Словакии (в городах Братислава и Кошице). Матчи состоятся с 10 по 26 мая.

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