Стал известен состав сборной России по хоккею на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав игроков на предстоящем чемпионате мира – 2019 в Братиславе. Список игроков приведен на сайте ФХР.

Окончательную заявку из 25 человек назовут в Братиславе, уточняет федерация.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Словакии (в городах Братислава и Кошице). Матчи состоятся с 10 по 26 мая.