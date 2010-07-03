Стал известен состав сборной России по хоккею на чемпионате мира

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав игроков на предстоящем чемпионате мира – 2019 в Братиславе. Список игроков приведен на сайте ФХР.
Окончательную заявку из 25 человек назовут в Братиславе, уточняет федерация.
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.
Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.
Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Словакии (в городах Братислава и Кошице). Матчи состоятся с 10 по 26 мая.
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