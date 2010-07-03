Фигуристку Анастасию Шакун дисквалифицировали на год за допинг

Российскую фигуристку Анастасию Шакун, которая выступает в танцах на льду, дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на официальном сайте спортивной организации.
Как пояснили в ISU, в допинг-пробе 16-летней Шакун, взятой 10 ноября 2018 года на турнире в Оломоуце, был выявлен диуретик фуросемид. Спортсменку отстранили от соревнований до 9 ноября. Отмечается, что на турнире в Оломоуце Анастасия Шакун и Даниил Рагимов были единственными участниками соревнований по танцам на льду во взрослой возрастной категории.
По решению Международного союза конькобежцев, результаты российской пары были аннулированы. Кроме того, Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) обязали возместить ISU расходы на разбирательство и оплатить проверку допинг-тестирования.
В конце марта Владимир Путин призвал активнее защищать интересы российских спортсменов, в том числе при борьбе с допингом. Президент поручил разобраться с вопросами допинга до Олимпиады-2020 в Токио, чтобы представители сборной России "не подвергались никаким ограничениям".
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