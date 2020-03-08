"Локомотив" одержал домашнюю победу над "Ахматом"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Локомотив" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 21-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "РЖД-Арене" состоялась со счетом 1:0.

Единственный гол на 32-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. Также в матче после видеоповтора из-за игры рукой был отменен гол Гжегожа Крыховяка.

На 83-й минуте встречи в ворота "Локомотива" был назначен пенальти. Маринато Гилерме отразил удар Фелипе Визеу.

"Локомотив" с 38 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда на выезде встретится с "Ростовом".