Биатлонистка Кузьмина выиграла спринт на ЧМ в Эстерсунде

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Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, стала лучшей в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Спортсменка с одним промахом финишировала с результатом 22 минуты 17,5 секунды. Следом за ней к финишу пришла норвежка Ингрид Тандревольд. Она отстрелялась без промахов, но отстала на 9,7 секунды.

Замкнула тройку немка Лаура Дальмайер. У нее также обошлось без промахов (+12,6 секунды). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт (1 промах, +31,4) заняла восьмое место.