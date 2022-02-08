Сборная ОКР опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады

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Сборная Олимпийского комитета России опустилась на седьмое место в медальном зачете зимних Игр в Пекине.
Во вторник, 8 февраля, российские спортсмены завоевали три бронзовые медали. Третьи места в соревнованиях заняли сноубордист Виктор Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.
Всего в активе российских олимпийцев 10 медалей – пять бронзовых, три серебряные и две золотые. По общему количеству наград сборная ОКР занимает первое место.
Первое место в медальном зачете Олимпиады занимает сборная Швеции (четыре золота, одно серебро и одна бронза), на втором расположилась команда Нидерландов (три золота, три серебра и одна бронза), а третью строчку делят Германия и Китай (по три золота и два серебра).
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Максим Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания получил француз Кентен Фийон-Майе.
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