Главный тренер "Спартака" рассказал об изменениях в составе

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что клуб расторг контракт с полузащитником Романом Еременко. Интервью специалиста опубликованном на сайте команды.

По словам Кононова, обоюдная опция была прописана в контракте игрока. Тренер отметил, что не может гарантировать Еременко место в основном составе, поскольку на это позицию претендуют более молодые футболисты.

Контракт также расторгнут с сербским полузащитником Марко Петковичем. Кроме того, Кононов подтвердил, что клуб покидает болгарский полузащитник Ивелин Попов.

Ранее из "Спартака" ушел Александр Самедов. Кроме того, Жано Ананидзе может перейти на правах аренды в самарские "Крылья Советов".