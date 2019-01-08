Ивелин Попов подтвердил свой уход из московского "Спартака"

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Болгарский полузащитник Ивелин Попов подтвердил информацию, что расторг контракт с московским "Спартаком", сообщает "Р-Спорт".

"Я больше не игрок "Спартака". По поводу моего будущего могу сказать, что у меня есть грандиозное предложение из Китая, но не думаю, что поеду в Азию, тем более в один из низших дивизионов", – отметил футболист.

Он также рассказал, что в его услугах заинтересованы три клуба из России. По словам игрока, он определится со своим будущим в течение 10 дней.

Попов перешел в "Спартак" из краснодарской "Кубани" в 2015 году. Весной 2018 года он выступал на правах аренды за казанский "Рубин".

Контракт Попова с "красно-белыми" был рассчитан до конца сезона-2018/19.