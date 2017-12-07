Центры выдачи паспорта болельщика на ЧМ-2018 открываются в 5 городах России

Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Степанов

В пяти российских городах открываются Центры выдачи паспорта болельщика на чемпионат мира по футболу 2018.

Как сообщает телеканал Москва 24, в Москве центр выдачи паспортов заработает на Хамовническом валу.

Каждый зритель, купивший билет на матчи чемпионата, должен получить паспорт болельщика (Fan ID). Эта персонифицированная карта зрителя необходима для идентификации. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет.

Документ дает право на бесплатный проезд в поездах, организованных между городами, где пройдут игры, а также на общественном транспорте в дни матчей. Гостям из других стран Fan ID дает право находиться в России без визы во время соревнований, а также за десять дней до и после чемпионата.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.