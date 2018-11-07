ЦСКА проиграл "Роме" в матче Юношеской лиги УЕФА

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский ЦСКА проиграл римской "Роме" в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА со счетом 1:2. Встреча проходила на стадионе "Октябрь" в Москве.

После первого тайма гости вели 2:0 благодаря голам Алессио Риккарди (17-я минута) и Давида Боуа (45). В начале второго тайма Максим Елеев отыграл один гол (47).

После четырех туров ЦСКА занимает последнее место в группе, набрав одно очко. В турнире участвуют игроки не старше 19 лет.

Вечером 7 ноября основная команда ЦСКА проведет матч Лиги чемпионов против "Ромы". Игра начнется на стадионе "Лужники" в 20:55. На матч продано более 60 тысяч билетов. В прошлом домашнем матче Лиги чемпионов в "Лужниках" армейцы победили мадридский "Реал" (1:0).

В связи с поздним окончанием матча МЦК продлит работу до 2 часов ночи четверга. Поезда будут двигаться с минимальными интервалами.

В выездном матче против "Ромы" в конце октября ЦСКА проиграл со счетом 0:3. Игру омрачил инцидент, произошедший в римском метро. В результате поломки эскалатора травмы получили десятки российских болельщиков.

Сначала городские власти винили в произошедшем фанатов, однако позже признали, что причиной аварии стал сломавшийся эскалатор. Один из болельщиков Дмитрий Тюрин получил серьезную травму ноги и до сих находится в римской больнице.

