Москва онлайн покажет мастер-класс Евгении Медведевой по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

9 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят мастер-класс двукратного серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой. Урок пройдет в рамках фестиваля "Ночь московского спорта". Возможность встретиться с легендарной фигуристкой можно выиграть на ее официальной странице.

Спортивный фестиваль организован столичным департаментом спорта. Праздник пройдет в ЦСИ "Винзавод", СК "Акватория "ЗИЛ", МСК "ЦСКА Арена", скейтпарке Rampstroy, музее современного пятиборья "Северный", ОК "Лужники" и на ВДНХ. В соревнованиях, мастер-классах и прочих мероприятиях примут участие известные спортсмены, блогеры, артисты.

Смотрите прямую трансляцию 9 октября в 23:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.