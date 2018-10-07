Нурмагомедов извинился за поведение после боя с Макгрегором

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

"Я хочу извиниться перед всем Лас-Вегасом и Атлетической комиссией штата Невада. Это плохо, но как люди могут говорить мне, зачем я перепрыгнул через ограждение, когда кто-то говорит про мою религию, про моего отца", – сказал россиянин на пресс-конференции, трансляция которой выложена на канале UFC в YouTube.

Он отметил, что ММА – это не спорт с оскорблениями, это спорт, в котором уважают соперника. Он заявил о желании изменить положение вещей – чтобы бойцы не обзывали друг друга и не говорили плохие вещи про семью, религию и нацию.

"Знаю, что отец накажет меня, когда я вернусь домой, но я непобедимый и абсолютный чемпион", – добавил боец.

Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с болельщиками и покинул ринг. Затем он вернулся, но там снова произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

Как сообщил глава UFC Дэйна Уайта, инцидент начал Нурмагомедов. По итогам драки полиция задержала несколько членов его команды. Инцидент расследует Атлетическая комиссия штата Невада.

До окончания расследования выплата гонорара российскому бойцу в размере двух миллионов долларов будет заморожена. Кроме того, российского спортсмена могут лишить титула.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что Владимир Путин поздравил его с победой над Конором Макгрегором.