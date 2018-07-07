Сборная Англии победила шведов в матче ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сборная Англии победила шведов в матче чемпионата мира по футболу. Четвертьфинал состоялся в Самаре, матч закончился со счетом 2:0.

Гол за англичан забил на 30-й минуте матча Гарри Макгуайр. Во втором тайме на 58-й минуте отличился Деле Алли. Игру на стадионе посмотрели 39,9 тысячи человек.

Команде предстоит встреча в полуфинале с победителем матча Россия – Хорватия, который начнется в Сочи в 21:00.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Команды встречаются в 11 городах России, в столице оставшиеся матчи пройдут в "Лужниках".