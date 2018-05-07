Брайан Орсер поразился просьбе Медведевой тренировать ее

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Канадский специалист Брайан Орсер заявил, что был поражен, когда его попросила о встрече двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева.
Орсер встречался со спортсменкой и ее матерью Жанной 22 апреля в Сеуле, где проходило шоу, в котором выступала фигуристка, сообщает icenetwork.com. "Она мне сказала: хочу поменять (тренера). Она не объяснила, почему. И я ее сразу же очень зауважал, потому что она заявила: "Не хочу говорить ничего плохого о моей ситуации с нынешним тренером", – отметил канадец.
Слухи об уходе Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, с которой она занимается с 2007 года, подтвердились 7 мая. Ситуацию прокомментировала сама фигуристка, подтвердившая намерение переехать в Канаду.
Медведева стала серебряной медалисткой Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире и серебряным призером в женском одиночном катании, где золото завоевала другая ученица Тутберидзе Алина Загитова.
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