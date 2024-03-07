Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Премьера фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды" состоялась на ВДНХ. Об этом рассказали в РИА Новости Спорт.

По данным журналистов, картину представили создатели фильма и семья самого фигуриста. По словам Костомарова, мессендж фильма о жизни и о любви.

"Какие бы трудности не происходили в жизни, нужно бороться и никогда не сдаваться, во всяком случае пока ты жив", – добавил спортсмен.

Продюсер фильма Жан Просянов подчеркнул, что фильм не просто рассказал историю, а продвинул жанр документального кино вперед.

"Давно такого не было, чтобы документальный фильм выходил в прокат на 350 копий", – сказал он.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, история Костомарова феноменальна.

"Это победа над собой, над судьбой благодаря семье, силе воле, своей стране", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что документальный фильм выйдет на сервисе Wink в виде сериала. В широкий кинопрокат картина выйдет 9 марта. По словам продюсера, ее будут показывать более 300 кинотеатров России в течение одного месяца.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Затем у него началось отмирание тканей тела, из-за чего врачам пришлось частично ампутировать кисти рук и голеней.



Уже в апреле 2023 года он приступил к восстановительным упражнениям, а 6 июля его выписали из больнице в столичной Коммунарке, где он провел 175 дней. В декабре прошлого года Костомаров вышел на лед на коньках.

Фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" показали на ВДНХ