Домой с медалью. Сборная РФ по хоккею вернулась в Москву после молодежного ЧМ

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Игроки молодежной сборной России по хоккею вернулись в Москву, передает телеканал Москва 24. Они привезли домой бронзу молодежного чемпионата мира-2019, который проходил в Ванкувере.

В матче со швейцарцами российские хоккеисты одержали победу со счетом 5:2. По итогам турнира они получили бронзовые медали. В символическую сборную молодежного ЧМ по хоккею вошли два россиянина: нападающий Григорий Денисенко и защитник Александр Романов.

Победителем турнира стала Финляндия. Финские хоккеисты обыграли соперников из США в финальном матче со счетом 3:2.